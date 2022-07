Harry Styles parla benissimo in italiano e canta Mina in concerto (Di martedì 26 luglio 2022) Harry Styles in questi giorni si trova in Italia e proprio ieri sera ha tenuto un concerto a Bologna. Harry Styles aiuta un fan italiano a fare coming out: “Mattia da oggi sei libero” https://t.co/5in7iHThMW — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 26, 2022 Durante il concerto il cantante britannico ha sfoggiato le lezioni di italiano prese durante il periodo del lockdown parlando fluentemente la nostra lingua e coniugando tutti i verbi! “Sto imparando ma molto lentamente, quindi per favore siate pazienti con me. Alcuni del momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia. E sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato. Quindi a tutti voi va il mio amore. Grazie per essere qui, stasera vorrei ... Leggi su biccy (Di martedì 26 luglio 2022)in questi giorni si trova in Italia e proprio ieri sera ha tenuto una Bologna.aiuta un fana fare coming out: “Mattia da oggi sei libero” https://t.co/5in7iHThMW — BICCY.IT (@BITCHYFit) July 26, 2022 Durante ililnte britannico ha sfoggiato le lezioni diprese durante il periodo del lockdownndo fluentemente la nostra lingua e coniugando tutti i verbi! “Sto imparando ma molto lentamente, quindi per favore siate pazienti con me. Alcuni del momenti più felici e speciali della mia vita sono stati in Italia. E sono molto grato per tutto quello che questo Paese mi ha dato. Quindi a tutti voi va il mio amore. Grazie per essere qui, stasera vorrei ...

