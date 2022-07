Bargiggia: «Meret al Torino, in porta occhio a Mignolet. Mertens si è sopravvalutato» (Di martedì 26 luglio 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. “Kim? Il presidente non ha influito nella chiusura della trattativa, che ha avuto luogo questa mattina. Sentivo dire che il suo procuratore ha incontrato De Laurentiis, ma non è vero. Il Napoli ha fatto un’operazione pazzesca, specialmente se si considera che il difensore era a un passo dal Rennes, stava per prendere un aereo per la Francia. Il pagamento del cartellino sarà biennale, mentre il ragazzo percepirà 2,5 milioni più bonus netti a stagione. La clausola sarà di 50 milioni di euro e scatterà dopo due stagioni. Mi sembra un’operazione perfetta, se poi ci sarà la risposta sul campo. C’è da fare i complimenti al Napoli per come ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 26 luglio 2022) A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo, giornalista esperto di calciomercato. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di IlSognoNelCuore.com. “Kim? Il presidente non ha influito nella chiusura della trattativa, che ha avuto luogo questa mattina. Sentivo dire che il suo procuratore ha incontrato De Laurentiis, ma non è vero. Il Napoli ha fatto un’operazione pazzesca, specialmente se si considera che il difensore era a un passo dal Rennes, stava per prendere un aereo per la Francia. Il pagamento del cartellino sarà biennale, mentre il ragazzo percepirà 2,5 milioni più bonus netti a stagione. La clausola sarà di 50 milioni di euro e scatterà dopo due stagioni. Mi sembra un’operazione perfetta, se poi ci sarà la risposta sul campo. C’è da fare i complimenti al Napoli per come ...

