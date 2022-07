Tommaso Zorzi nella bufera: “Metti i tuoi fans alla gogna”. Cosa è successo (Di lunedì 25 luglio 2022) Tommaso Zorzi è finito nel mirino del web dopo qualCosa che è accaduto in occasione di un lutto subito dal fidanzato Tommaso Stanzani, ex ballerino di Amici. Mentre il ragazzo piangeva per la morte del nonno, Zorzi pubblicava storie al mare in cui “rideva e scherzava” Tommaso Zorzi è uno dei personaggi più amati del mondo della televisione. Ha esordito quando era molto giovane nel programma Riccanza, dove parlava del suo stile di vita da ragazzo ricco. Dopo aver cominciato a creare contenuti divertenti sui social, è stato scelto nel 2020 per partecipare alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Qui ha avuto modo di farsi conoscere da tantissime persone e, quando lo videro innamorarsi di Francesco Oppini, si affezionarono tantissimo a lui e al suo ... Leggi su esclusiva (Di lunedì 25 luglio 2022)è finito nel mirino del web dopo qualche è accaduto in occasione di un lutto subito dal fidanzatoStanzani, ex ballerino di Amici. Mentre il ragazzo piangeva per la morte del nonno,pubblicava storie al mare in cui “rideva e scherzava”è uno dei personaggi più amati del mondo della televisione. Ha esordito quando era molto giovane nel programma Riccanza, dove parlava del suo stile di vita da ragazzo ricco. Dopo aver cominciato a creare contenuti divertenti sui social, è stato scelto nel 2020 per parteciparequinta edizione del Grande Fratello Vip. Qui ha avuto modo di farsi conoscere da tantissime persone e, quando lo videro innamorarsi di Francesco Oppini, si affezionarono tantissimo a lui e al suo ...

