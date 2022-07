Multano un’auto ad un funerale e vengono aggredite da una coppia di 68enni: due vigilesse ferite (Di lunedì 25 luglio 2022) Albano. Un’aggressione spaventosa, con tanto di ferite, quella avvenuta ai danni di due vigilesse di Albano nella giornata di sabato scorso, 23 luglio. Le due agenti erano intervenute per multare un’auto in divieto di sosta in via Marconi proprio davanti al Duomo, poco prima della celebrazione di un funerale. L’auto in questione aveva addirittura causato il ritardo dell’arrivo del carro funebre, per questo le due operatrici avevano deciso inevitabilmente di elevare un verbale. La dinamica dell’aggressione alle vigilesse di Albano La situazione ha iniziato a complicarsi quando ad un certo punto sono tornati i proprietari dell’automobile, una coppia di 68enni che non hanno affatto gradito la contravvenzione e hanno sin da subito cominciato ad inveire contro le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Albano. Un’aggressione spaventosa, con tanto di, quella avvenuta ai danni di duedi Albano nella giornata di sabato scorso, 23 luglio. Le due agenti erano intervenute per multarein divieto di sosta in via Marconi proprio davanti al Duomo, poco prima della celebrazione di un. L’auto in questione aveva addirittura causato il ritardo dell’arrivo del carro funebre, per questo le due operatrici avevano deciso inevitabilmente di elevare un verbale. La dinamica dell’aggressione alledi Albano La situazione ha iniziato a complicarsi quando ad un certo punto sono tornati i proprietari dell’automobile, unadiche non hanno affatto gradito la contravvenzione e hanno sin da subito cominciato ad inveire contro le ...

