Milan, Florenzi: “Vogliamo la seconda stella, lo scorso anno abbiamo vinto con merito” (Di lunedì 25 luglio 2022) “E’ stata un’estate tranquilla, tra vacanze, lavoro e la notizia di conferma al Milan. Ho lasciato con rammarico la Roma, che ringrazio, ma oggi sono pronto a scrivere nuove pagine del mio futuro. Scudetto? Tante squadre si sono rinforzate, lo scorso anno abbiamo vinto con merito, Vogliamo ribadire quanto fatto, ma non sarà facile. Tutte le squadre giocheranno al massimo per battere i campioni d’Italia. I proclami non servono a nulla, dobbiamo difendere quello che abbiamo conquistato sul campo”. Lo ha detto Alessandro Florenzi in un’intervista a Sky Sport nella quale ha parlato della nuova stagione del Milan: “abbiamo avuto uno spirito di squadra, una visione unitaria di tutti e 26 ... Leggi su sportface (Di lunedì 25 luglio 2022) “E’ stata un’estate tranquilla, tra vacanze, lavoro e la notizia di conferma al. Ho lasciato con rammarico la Roma, che ringrazio, ma oggi sono pronto a scrivere nuove pagine del mio futuro. Scudetto? Tante squadre si sono rinforzate, loconribadire quanto fatto, ma non sarà facile. Tutte le squadre giocheral massimo per battere i campioni d’Italia. I proclami non servono a nulla, dobbiamo difendere quello checonquistato sul campo”. Lo ha detto Alessandroin un’intervista a Sky Sport nella quale ha parlato della nuova stagione del: “avuto uno spirito di squadra, una visione unitaria di tutti e 26 ...

