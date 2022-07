Mezz’Ora in Più, Brunetta: «E’ una vita che vengo violentato per la mia altezza. Mi dicono tappo o nano e soffro». La risposta alla fidanzata di Berlusconi (Di lunedì 25 luglio 2022) Renato Brunetta - Mezz'Ora in Più Nelle domeniche pomeriggio di Rai 3 è ripartita prima del previsto, vista la situazione della politica italiana, Mezz’Ora in Più, la trasmissione di approfondimento condotta da Lucia Annunziata. Un esordio della nuova stagione che registra un inedito e inaspettato Renato Brunetta, protagonista di un racconto e monito personale rivolto a tutti, in particolare a chi l’ha sbeffeggiato per la sua altezza all’interno di Forza Italia, partito che ha abbandonato per aver voltato le spalle al Governo Draghi. “E’ una vita che io vengo violentato per la mia altezza (…) Mi dicono tappo o nano. Ho sofferto su questo e continuo a soffrire, non mi è passata“ afferma il ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 25 luglio 2022) Renato- Mezz'Ora in Più Nelle domeniche pomeriggio di Rai 3 è ripartita prima del previsto, vista la situazione della politica italiana,in Più, la trasmissione di approfondimento condotta da Lucia Annunziata. Un esordio della nuova stagione che registra un inedito e inaspettato Renato, protagonista di un racconto e monito personale rivolto a tutti, in particolare a chi l’ha sbeffeggiato per la suaall’interno di Forza Italia, partito che ha abbandonato per aver voltato le spalle al Governo Draghi. “E’ unache ioper la mia(…) Mi. Ho sofferto su questo e continuo a soffrire, non mi è passata“ afferma il ...

