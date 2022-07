“Imperfetta in un giorno perfetto”: il post in costume di Sharon Stone (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel 1992 usciva al cinema Basic Instinct, film in cui Michael Douglas interpretava un detective incaricato di occuparsi di un omicidio a sfondo sessuale. Così, Sharon Stone, protagonista femminile della pellicola, veniva consacrata come sex symbol, soprattutto in virtù di quell’iconica scena in cui accavallava le gambe durante un interrogatorio, mostrando di non indossare gli slip sotto al vestito. A trent’anni dal capolavoro di Paul Verhoeven, l’attrice (64 anni) ha condiviso su Instagram una foto in costume, mostrando il suo corpo. Nello scatto, l’attrice si è mostrata in Senza veli a bordo piscina, con un asciugamano sulle spalle a coprire parzialmente il seno, necessario per evitare la censura social, seguendo l’esempio di Chiara Ferragni e Victoria De Angelis. “Con gratitudine Imperfetta in un ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 25 luglio 2022) Nel 1992 usciva al cinema Basic Instinct, film in cui Michael Douglas interpretava un detective incaricato di occuparsi di un omicidio a sfondo sessuale. Così,, protagonista femminile della pellicola, veniva consacrata come sex symbol, soprattutto in virtù di quell’iconica scena in cui accavallava le gambe durante un interrogatorio, mostrando di non indossare gli slip sotto al vestito. A trent’anni dal capolavoro di Paul Verhoeven, l’attrice (64 anni) ha condiviso su Instagram una foto in, mostrando il suo corpo. Nello scatto, l’attrice si è mostrata in Senza veli a bordo piscina, con un asciugamano sulle spalle a coprire parzialmente il seno, necessario per evitare la censura social, seguendo l’esempio di Chiara Ferragni e Victoria De Angelis. “Con gratitudinein un ...

