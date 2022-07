Eurovision 2023: Il Regno Unito ospiterà il festival dopo l'intesa con l'Ucraina (Di lunedì 25 luglio 2022) Sarà il Regno Unito a ospitare Eurovision 2023: la BBC ha preso le consegne dopo aver trovato l'accordo con le autorità di Kiev. Sarà il Regno Unito a ospitare l'Eurovision 2023: a causa della guerra, l'Ucraina e la sua rete di Stato, la UA:PBC, hanno ceduto i diritti a Londra e alla BBC. L'annuncio è stato dato da Nadine Dorries, ministra degli Esteri del governo britannico del dimissionario Boris Johnson. La Gran Bretagna è arrivata seconda all'Eurovision Song Contest di Torino. Più di un mese fa la European Broadcasting Union aveva ufficializzato che l'Ucraina non avrebbe potuto ospitare la manifestazione del 2023: "Data la guerra in corso, l'EBU si è presa il tempo ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 luglio 2022) Sarà ila ospitare: la BBC ha preso le consegneaver trovato l'accordo con le autorità di Kiev. Sarà ila ospitare l': a causa della guerra, l'e la sua rete di Stato, la UA:PBC, hanno ceduto i diritti a Londra e alla BBC. L'annuncio è stato dato da Nadine Dorries, ministra degli Esteri del governo britannico del dimissionario Boris Johnson. La Gran Bretagna è arrivata seconda all'Song Contest di Torino. Più di un mese fa la European Broadcasting Union aveva ufficializzato che l'non avrebbe potuto ospitare la manifestazione del: "Data la guerra in corso, l'EBU si è presa il tempo ...

