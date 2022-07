Elon Musk ha avuto un flirt con la moglie del fondatore di Google (Di lunedì 25 luglio 2022) Elon Musk flirt con Nicole Shanahan, moglie del fondatore di Google Elon Musk ha avuto una storia con la moglie del fondatore di Google su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di lunedì 25 luglio 2022)con Nicole Shanahan,deldihauna storia con ladeldisu Donne Magazine.

Corriere : Musk ha avuto una storia con la moglie del co-fondatore di Google, Brin: nozze (e amicizia) finite - repubblica : Wsj: Elon Musk ha avuto una relazione con la moglie del co-fondatore di Google [dal nostro corrispondente Paolo Mas… - Agenzia_Ansa : Elon Musk torna a far parlare di sé per un flirt galeotto che ha fatto naufragare la sua amicizia di lunga data con… - Mashup34641508 : @MinistroEconom1 Un pò come i DEM americani e non che abbandonavano Twitter dopo l'annuncio di Elon Musk ?????? - bitbutcoin : @lonewolftaurus vero , ma penso ( forse mi sbaglio ) , che avere 130k btc ti spinge a vendere se il prezzo scende… -