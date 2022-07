Covid, Pregliasco: “Domani farò quarta dose, importante in questa fase” (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “Domani farò la quarta dose di vaccino anti Covid in quanto ultra 60enne. questa dose con questo vaccino, che non è vecchio come la narrazione lo descrive, rinforza la risposta immunitaria anche verso le nuove varianti ed è rivolta ai soggetti più a rischio. Dunque è necessario e utile farla in questa fase di elevata circolazione del virus”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco, ricordando che questa vaccinazione ora è “sicuramente raccomandata, poi – sottolinea – vedremo quello che sarà nel prossimo futuro: una vaccinazione come quella antinfluenzale, periodica, per le persone più fragili”. L'articolo proviene da Sbircia la ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 25 luglio 2022) (Adnkronos) – “ladi vaccino antiin quanto ultra 60enne.con questo vaccino, che non è vecchio come la narrazione lo descrive, rinforza la risposta immunitaria anche verso le nuove varianti ed è rivolta ai soggetti più a rischio. Dunque è necessario e utile farla indi elevata circolazione del virus”. Lo dice all’Adnkronos Salute il virologo dell’Università Statale di Milano Fabrizio, ricordando chevaccinazione ora è “sicuramente raccomandata, poi – sottolinea – vedremo quello che sarà nel prossimo futuro: una vaccinazione come quella antinfluenzale, periodica, per le persone più fragili”. L'articolo proviene da Sbircia la ...

