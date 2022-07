Britney Spears pubblica gli inquietanti sms che mandava alla madre quando è stata chiusa in una clinica psichiatrica (Di lunedì 25 luglio 2022) La conservatorship è finita, ma il trauma legato alla tutela legale condiziona ancora la vita di Britney Spears. Per 12 anni questa donna ha vissuto un incubo, prigioniera del suo team e di suo padre, incapace di decidere qualsiasi cosa della sua vita e ieri ha mostrato ai fan un altro scorcio di questi anni di torture. La principessa del pop ha condiviso alcuni messaggi che ha mandato alla madre, ad un amica e al suo avvocato, quando ad inizio 2019 è stata rinchiusa in una clinica psichiatrica contro la sua volontà. “Diceva che voleva aumentarmi la dose di Seroquel ed io ero tipo ‘whoaaaaa vattene a quel paese’. Mamma io pensavo che il Seroquel fosse un sonnifero, ma è per il disturbo bipolare ed è tanto più forte ... Leggi su biccy (Di lunedì 25 luglio 2022) La conservatorship è finita, ma il trauma legatotutela legale condiziona ancora la vita di. Per 12 anni questa donna ha vissuto un incubo, prigioniera del suo team e di suo padre, incapace di decidere qualsiasi cosa della sua vita e ieri ha mostrato ai fan un altro scorcio di questi anni di torture. La principessa del pop ha condiviso alcuni messaggi che ha mandato, ad un amica e al suo avvocato,ad inizio 2019 èrinin unacontro la sua volontà. “Diceva che voleva aumentarmi la dose di Seroquel ed io ero tipo ‘whoaaaaa vattene a quel paese’. Mamma io pensavo che il Seroquel fosse un sonnifero, ma è per il disturbo bipolare ed è tanto più forte ...

