Belen presa di mira sui social | la madre non ci sta ed interviene

(Di lunedì 25 luglio 2022)Rodriguezdisui: ma lanon ci sta edin difesa della showgirl, scopriamo cosa è successoRodriguez finita nel mirino degli haters sui. Ma ladella showgirl, Veronica Cozzani, non ci sta a reagisce in difesa di sua figlia. Cosa è successo? Quello deiL'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

A quanto pare la decisione sarebbe statadirettamente da Mediaset. Salvo ulteriori ... l'ex fidanzato diRodriguez Antonino Spinalbese , l'ex spadista oggi modella e influencer Antonella ...... specie se si tratta di questioni amorose legate a volti noti comeRodriguez e Stefano De Martino. A far parlare, però, questa volta, è l'intervento non della diretta interessatadi mira, ...Belen Rodriguez presa di mira sui social: ma la madre non ci sta ed interviene in difesa della showgirl, scopriamo cosa è successo ...Belen Rodriguez è tornata con Stefano De Martino e le loro foto insieme hanno generato grande rumore e anche qualche parere ...