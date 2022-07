Assunzioni docenti 2022 FASE 2: come si compila domanda per scegliere la scuola. Preferenze, cattedre in più comuni, legge 104. GUIDA PER IMMAGINI (Di lunedì 25 luglio 2022) I partecipanti alle immissioni in ruolo a.s. 2022/23 presentano due distinte domande online, la prima delle quali in corso di presentazione, secondo la tempistica e le indicazioni degli USR di riferimento. Istanza “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressione Preferenze sede”: dall’accesso all’inoltro. GUIDA per IMMAGINI. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 25 luglio 2022) I partecipanti alle immissioni in ruolo a.s./23 presentano due distinte domande online, la prima delle quali in corso di presentazione, secondo la tempistica e le indicazioni degli USR di riferimento. Istanza “Informatizzazione Nomine In Ruolo – Espressionesede”: dall’accesso all’inoltro.per. L'articolo .

orizzontescuola : Assunzioni docenti 2022 FASE 2: come si compila domanda per scegliere la scuola. Preferenze, cattedre in più comuni… - ProDocente : Assunzioni docenti 2022 FASE 2: come si compila domanda per scegliere la scuola. Preferenze, cattedre in più comuni… - Elisabe31172195 : Poveretti non sanno che così saltano gli organici e avremo tanti docenti in soprannumero... e niente altre assunzio… - scuolainforma : Assunzioni docenti 2022/23, parte la caccia ai 94mila posti disponibili: i numeri - AniefTorino : Anief su Scuola informa - Assunzioni da Gps posto comune, a breve il ricorso per immettere tutti i docenti abilitati -