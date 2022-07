Addio a Bob Rafelson: le due mogli, i quattro figli e una carriera stellare (Di lunedì 25 luglio 2022) Il cinema mondiale dice Addio a uno dei suoi registi più innovativi e geniali, Bob Rafelson, che ha cambiato Hollywood a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, con pellicole mai banali e a tratti cupe. L’uomo si è spento a 89 anni dopo una lunga malattia. Tra i suoi successi ricordiamo Il postino suona sempre due volte, con un incredibile Jack Nicholson. Rafelson ha avuto due mogli e quattro figli, di cui uno molto famoso per aver scritto una hit di Madonna negli anni ’80. La carriera stellare di Bob Rafelson Viene considerato uno dei registi anticonformisti per eccellenza di Hollywood, le sue pellicole hanno fatto la storia del cinema, e il suo sodalizio artistico con Jack Nicholson (con il quale ha girato ben sei film) ha creato pura arte: ... Leggi su dilei (Di lunedì 25 luglio 2022) Il cinema mondiale dicea uno dei suoi registi più innovativi e geniali, Bob, che ha cambiato Hollywood a cavallo tra gli anni ’60 e ’70, con pellicole mai banali e a tratti cupe. L’uomo si è spento a 89 anni dopo una lunga malattia. Tra i suoi successi ricordiamo Il postino suona sempre due volte, con un incredibile Jack Nicholson.ha avuto due, di cui uno molto famoso per aver scritto una hit di Madonna negli anni ’80. Ladi BobViene considerato uno dei registi anticonformisti per eccellenza di Hollywood, le sue pellicole hanno fatto la storia del cinema, e il suo sodalizio artistico con Jack Nicholson (con il quale ha girato ben sei film) ha creato pura arte: ...

