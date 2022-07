“Tra 5 anni sarò premier” | Fabrizio Corona spiazza tutti

(Di domenica 24 luglio 2022)nelle scorse ore ha rilasciato una dichiarazione davvero inaspettata. L’ex fotografo dei vip è un personaggio che da sempre è in grado di stupire ma questa volta si è superato. Ecco che cosa ha confessato. Il famoso manager milanese ha appena rilasciato un’intervista inedita, che ha lasciato a bocca aperta i suoi fan.-Altranotizia-(Fonte: Google)cambierà forse completamente vita. Scopriamo quale sarà il suo prossimo passo., una nuova vita per l’ex paparazzoè diventato famoso quando, sul finire deglinovanta, dopo aver collaborato con l’agente Lele Mora, ha fondato la sua prima agenzia fotografica ...

Giorgiolaporta : Buona Domenica a tutti. A #sinistra volano gli stracci tra #Conte e #Letta ancor prima delle #elezionianticipate. S… - MiC_Italia : Se hai tra i 18 e i 25 anni entri nei #museitaliani al costo di 2€, e se hai meno di 18 anni l'ingresso è gratuito… - RaiNews : Un sub ha individuato al largo di #Taranto il luogo dell'affondamento di una nave romana, avvenuto circa duemila an… - michela_manenti : RT @trasposta: il range tra i 20-25 anni età molto strana la notte sei lì che torni da un mezzo rave al parco distrutto poche ore dopo sei… - jimmygoutplease : @rprat75 Sto ragazzo tecnicamente è un mostro ha tutti i colpo gioca un tennis molto vario. Talmente vario che ci v… -

... gli unici ad esserci riusciti prima di compiere vent'. Bello l'abbraccioMusetti e Simone Tartarini, coach e secondo padre, emozionato quanto e più del carrarino. Il cuore dei due, che batte ...... con magari Adli che arretra a prendere palla e unoTonali e Pobega che si inserisce attaccando ... Alla fine è stata la squadra più Europea negli ultimi 2per modo di giocare, non dimenticatelo!...L'Italia ha 15 anni per salvarsi dalla tragedia demografica. Il nostro Paese ha registrato lo scorso anno appena 399 mila nascite, la metà di quelle francesi. Una distanza abissale che non si spiega s ...Una donna di 31 anni, Vanessa Carta, è morta questa sera in Abruzzo in un incidente stradale avvenuto sulla Ss 83, tra Pescina e Venere in provincia dell'Aquila. La giovane ...