“Tappo? Una violenza” Brunetta si commuove dopo gli attacchi | il tradimento di Berlusconi

(Di domenica 24 luglio 2022) Renatotorna a parlarel'addio a Forza Italia e in particolarei pesantisubiti da Silvioe dalla compagna Marta Fascina, che a chi ha lasciato il partito ha dedicato una durissima canzone su Instagram. Il ministro del governo Draghi è ospite della puntata del 24 luglio di Mezz'ora in Più, il programma televisivo domenicale di Rai3 condotto da Lucia Annunziata, e racconta gli ultimi convulsi giorni: “Come si faceva a fare un Draghi-bis con una maggioranza diversa e con un programma diverso? Quella diera una proposta irricevibile. Non ho avuto il piacere di parlare con. I ministri azzurri non sono stati informati della decisione di staccare la spina al governo Draghi. Tutto è stato deciso alle nostre spalle”. ...

"Èvita che io vengo violentato per la mia altezza, bassezza. Mi diconoo nano... E ho sofferto su questo e continuo a soffrire, non mi è passata ma ho le spalle larghe". Ospite di 'Mezz'ora in'......come è, nano come è, fa il ministro'. Ecco, sdogano questo termine su di me". Brunetta poi si è rivolto a Marta Fascina, compagna di Berlusconi, che nei giorni scorsi aveva pubblicato... Sono responsabile di questo non di essere 'tappo' o 'nano'. Con Silvio Berlusconi si è rotto qualcosa, come negli amori, quando si rompe qualcosa, è finita. Io voglio bene a Berlusconi e continuerò a ...