Roma, Felix: «Mourinho come un padre. Un piacere allenarmi con Dybala» (Di domenica 24 luglio 2022) Il giovane attaccante della Roma Felix ha parlato del suo periodo in giallorosso, tra il rapporto con Mourinho e l’arrivo di Dybala Felix Afena-Gyan, giovane attaccante della Roma, nel corso della trasmissione Al Circo Massimo ha parlato del suo periodo in giallorosso. RAPPORTO CON Mourinho – «Per me è come un padre, e ai genitori bisogna ubbidire». Dybala – «Sicuramente è un grande piacere per me dividere lo spogliatoio con un grande giocatore come Dybala, è un piacere poterci parlare e potermi allenare con lui». POCO MINUTAGGIO – «Sono ancora giovane, ho ancora molti anni di carriera davanti, ho ancora molto da imparare, in particolare ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Il giovane attaccante dellaha parlato del suo periodo in giallorosso, tra il rapporto cone l’arrivo diAfena-Gyan, giovane attaccante della, nel corso della trasmissione Al Circo Massimo ha parlato del suo periodo in giallorosso. RAPPORTO CON– «Per me èun, e ai genitori bisogna ubbidire».– «Sicuramente è un grandeper me dividere lo spogliatoio con un grande giocatore, è unpoterci parlare e potermi allenare con lui». POCO MINUTAGGIO – «Sono ancora giovane, ho ancora molti anni di carriera davanti, ho ancora molto da imparare, in particolare ...

