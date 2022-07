Migranti a Lampedusa, oltre 15 sbarchi in poche ore: superata la capienza massima, l’hotspot è al collasso (Di domenica 24 luglio 2022) Migranti a Lampedusa, oltre 15 sbarchi in poche ore: l’hotspot è al collasso dopo aver superato la capienza massima. L’isola ha accolto oltre 500 Migranti dalla mezzanotte di domenica 24 luglio. Anche Messina, intanto, è stata presa d’assalto: insieme a 179 persone, sono sbarcate al molo Norimberga le salme di 5 Migranti. Migranti a Lampedusa, oltre 15 sbarchi in poche ore Due mezzi della Capitaneria di Porto hanno soccorso un peschereccio individuato a largo della Libia con a bordo 500 Migranti. Subito dopo, hanno raggiunto il molo Norimberga di Messina, dove sono sbarcate 179 persone ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 24 luglio 2022)15inore:è aldopo aver superato la. L’isola ha accolto500dalla mezzanotte di domenica 24 luglio. Anche Messina, intanto, è stata presa d’assalto: insieme a 179 persone, sono sbarcate al molo Norimberga le salme di 515inore Due mezzi della Capitaneria di Porto hanno soccorso un peschereccio individuato a largo della Libia con a bordo 500. Subito dopo, hanno raggiunto il molo Norimberga di Messina, dove sono sbarcate 179 persone ...

Agenzia_Ansa : Maxisbarco di migranti in Sicilia, ci sono 5 morti. Non si fermano gli approdi a Lampedusa, l'hotspot è al collasso… - MediasetTgcom24 : Migranti, 15 sbarchi a Lampedusa: hotspot al collasso #migranti - TgLa7 : #Migranti: 15 sbarchi a #Lampedusa, hotspot al collasso - FraLauricella : RT @Agenzia_Ansa: Notte di sbarchi sulle coste italiane. L'hotspot di Lampedusa, con 1.184 ospiti, è in piena emergenza. Un peschereccio al… - aranciaverde : RT @AngiKappa: Domani a #Messina arriveranno circa 200 #migranti vivi e 5 cadaveri su un peschereccio intercettato a circa 120 miglia da #R… -