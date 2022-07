Migranti: 5 morti e 674 soccorsi. E arriva Sea Watch con altre 444 persone a bordo (Di domenica 24 luglio 2022) Un peschereccio alla deriva con oltre 600 Migranti è stato soccorso ieri, a circa 124 miglia dalla Calabria, da una nave mercantile, da tre motovedette della Guardia Costiera L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 24 luglio 2022) Un peschereccio alla deriva con oltre 600è stato soccorso ieri, a circa 124 miglia dalla Calabria, da una nave mercantile, da tre motovedette della Guardia Costiera L'articolo proviene da Firenze Post.

LaStampa : Cinque morti nel maxisbarco in Sicilia. Cinquecento migranti abbandonati dagli scafisti senza acqua né cibo su un p… - Agenzia_Ansa : Maxisbarco di migranti in Sicilia, ci sono 5 morti. Non si fermano gli approdi a Lampedusa, l'hotspot è al collasso… - SkyTG24 : Migranti, a Messina sbarcate 179 persone e 5 morti - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Sicilia: serie di sbarchi, arrivati oltre 1000 migranti in un giorno, tra lo… - GianpaoloToson : Migranti, soccorso un peschereccio in difficoltà: trovati 5 cadaveri -