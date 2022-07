Letta chiude la porta ad alleanze con Conte e lui attacca: “Pd arrogante, i progressisti siamo noi” (Di domenica 24 luglio 2022) In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre il Partito democratico è disponibili a dialogare con tutti: Calenda “ha svolto in Europa un lavoro interessante e in parte condiviso”, Speranza “è una delle personalità che spero possano candidarsi nella lista aperta”, Di Maio “tra le personalità che vengono dal M5S è la più influente”, e perfino verso Renzi non ci sono preclusioni. Enrico Letta delinea il campo d’azione del Pd in un’intervista a Repubblica, conscio che l’obiettivo è uscire dalle urne come partito più votato (nei sondaggi è dato dietro a Fratelli d’Italia di meno di mezzo punto percentuale) per provare a scongiurare il trionfo della coalizione di centrodestra. Letta chiude la porta a Conte: nessuna alleanza Pd-M5S Il segretario dem si guarda intorno: “Parleremo con tutti coloro che sono ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 24 luglio 2022) In vista delle elezioni del prossimo 25 settembre il Partito democratico è disponibili a dialogare con tutti: Calenda “ha svolto in Europa un lavoro interessante e in parte condiviso”, Speranza “è una delle personalità che spero possano candidarsi nella lista aperta”, Di Maio “tra le personalità che vengono dal M5S è la più influente”, e perfino verso Renzi non ci sono preclusioni. Enricodelinea il campo d’azione del Pd in un’intervista a Repubblica, conscio che l’obiettivo è uscire dalle urne come partito più votato (nei sondaggi è dato dietro a Fratelli d’Italia di meno di mezzo punto percentuale) per provare a scongiurare il trionfo della coalizione di centrodestra.la: nessuna alleanza Pd-M5S Il segretario dem si guarda intorno: “Parleremo con tutti coloro che sono ...

