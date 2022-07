Clamoroso ad Amici 22: sostituita anche una prof di ballo, chi arriverà (Di domenica 24 luglio 2022) Come vi avevamo accennato qualche tempo fa, un team di professori di Amici 21 verrà sostituito nella prossima edizione di Amici 22, che prenderà il via il prossimo settembre. E prevedibilmente si tratta di Anna Pettinelli, che verrà sostituita da Arisa (la cui ufficializzazione c’è stata già un paio di giorni fa), e Veronica Peparini. Quest’ultima verrà sostituita da Emanuel Lo. Classe ’79, Emanuel Lo è un ballerino, coreografo e regista italiano che porterà una ventata di novità all’interno del talent di Maria De Filippi, svecchiando l’ambiente e rendendo ancora più frizzante il dibattito sulla danza portato avanti dagli altri due professori di Amici, ovvero Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, entrambi confermati. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 24 luglio 2022) Come vi avevamo accennato qualche tempo fa, un team diessori di21 verrà sostituito nella prossima edizione di22, che prenderà il via il prossimo settembre. E prevedibilmente si tratta di Anna Pettinelli, che verràda Arisa (la cui ufficializzazione c’è stata già un paio di giorni fa), e Veronica Peparini. Quest’ultima verràda Emanuel Lo. Classe ’79, Emanuel Lo è un ballerino, coreografo e regista italiano che porterà una ventata di novità all’interno del talent di Maria De Filippi, svecchiando l’ambiente e rendendo ancora più frizzante il dibattito sulla danza portato avanti dagli altri dueessori di, ovvero Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, entrambi confermati. Dello stesso argomento potrebbe interessarti ...

