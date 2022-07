Bocconcini di zucchine light | super gustosi | pronti in 5 minuti!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 24 luglio 2022) Idisono deliziosi,in 5 minuti, cuociono in forno in una ventina di minuti. Insomma, in meno di mezz’ora porterete in tavola un piatto unico davvero sfizioso. Proteine, latticini, sali minerali tutti concentrati in un morso di piacere. Meravigliosi come finger food per un aperitivo con gli amici di sempre, conquisteranno anche il palato più raffinato. La loro forma invitante, confonderà i più piccolini e li convincerà a consumare verdure. Potete sostituire il prosciutto con speck o mortadella, per variare, e la scamorza con la mozzarella o l’edamer. Insomma, date sfogo alla fantasia e alla creatività e non escludete il pesce: salmone e formaggio spalmabile rendono questo piatto ancora più delicato! Sono facilissimi da preparare e vi regaleranno grandi soddisfazioni. Scegliete solo ingredienti di alta ...