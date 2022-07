“Vi chiedo scusa dal cuore!”: ammissione incredibile di Blanco, l’incidente scuote i fan (Di sabato 23 luglio 2022) Il cantante Blanco commenta la gaffe in diretta: le scuse commuovono i fan del vincitore di Sanremo. il cantante Blanco (fonte instagram)Blanco ha mietuto parecchi successi durante la sua breve carriera musicale. Il performer ha infatti trionfato al fianco di Mahmood sul palco dell’Ariston con il brano “Brividi“. In seguito la coppia ha partecipato anche all’Eurovision Song Contest, tenutosi a Torino lo scorso maggio. Nonostante l’esperienza i Piemonte non abbia replicato la vittoria a Sanremo, il giovane performer ha lanciato con successo il suo lungo tour estivo. Durante una delle tappe, però, un problema tecnico ha bloccato Blanco sul palco: la sua reazione ha toccato profondamente i fan. Blanco resta in panne sul palco del Lucca Summer Festival Blanco (fonte instagram)Il “Blu ... Leggi su specialmag (Di sabato 23 luglio 2022) Il cantantecommenta la gaffe in diretta: le scuse commuovono i fan del vincitore di Sanremo. il cantante(fonte instagram)ha mietuto parecchi successi durante la sua breve carriera musicale. Il performer ha infatti trionfato al fianco di Mahmood sul palco dell’Ariston con il brano “Brividi“. In seguito la coppia ha partecipato anche all’Eurovision Song Contest, tenutosi a Torino lo scorso maggio. Nonostante l’esperienza i Piemonte non abbia replicato la vittoria a Sanremo, il giovane performer ha lanciato con successo il suo lungo tour estivo. Durante una delle tappe, però, un problema tecnico ha bloccatosul palco: la sua reazione ha toccato profondamente i fan.resta in panne sul palco del Lucca Summer Festival(fonte instagram)Il “Blu ...

Ferdina66800856 : @DavidG__ Si, è vero, ma perché mi hai apostrofato al femminile, ti chiedo scusa - La_manina__ : @ManuelaBellipan Chiedo scusa. Mi ricordi IV cosa votò in Parlamento sul taglio dei parlamentari? - enniocutrona : @LiaQuartapelle Come IV chideva da tempo, oops...chiedo scusa - oliosutelnetbot : ti chiedo scusa per i like che ti ho dato ma non per le storie - rpalazzolo : RT @rik_musmeci: Lo chiamarono “il Serenissimo” ( chiedo scusa agli amici Veneziani) ?? #Letta -