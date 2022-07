Ucraina, Siversk: ingenti danni dopo i bombardamenti (Di sabato 23 luglio 2022) La tomba di Oleksy e' stata scavata frettolosamente sul marciapiede vicino a uno dei pochi edifici ancora in piedi a Siversk, una cittadina nell'Ucraina orientale vicino alla prima linea del fronte ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 23 luglio 2022) La tomba di Oleksy e' stata scavata frettolosamente sul marciapiede vicino a uno dei pochi edifici ancora in piedi a, una cittadina nell'orientale vicino alla prima linea del fronte ...

Ucraina, Siversk: ingenti danni dopo i bombardamenti La tomba di Oleksy e' stata scavata frettolosamente sul marciapiede vicino a uno dei pochi edifici ancora in piedi a Siversk, una cittadina nell'Ucraina orientale vicino alla prima linea del fronte della guerra con la Russia. Il 46enne e' morto in un attacco missilistico il 30 giugno, una delle tante vittime dall'... Ucraina: stato maggiore, 'respinti attacchi a Kramatorsk e Bakhmut' "I difensori ucraini hanno respinto con successo gli assalti in direzione di Verkhnokamyanskyi e Siversk. In direzione di Bakhmut, gli occupanti hanno colpito i distretti di Yakovlivka, Soledar, ...