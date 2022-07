Lukaku torna all’Inter… Sovrappeso! (Di sabato 23 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 22/07/2022 Agire alle 17:57 est Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante belga è a dieta ferrea e con un piano di allenamento specifico L’ex giocatore del Chelsea è arrivato a Milano fuori forma, come gli è successo dopo il suo arrivo dal Manchester United Le cose non sono iniziate bene per Romelu Lukaku al suo ritorno in Inter. Il giocatore belga è arrivato in pessimo stato di forma e con diversi chili in più, secondo fonti italiane, e il club ha preparato una dieta specifica per fargli perdere 101 kg peso che supera ben al di sopra. La storia si ripete, poiché sarà lo stesso processo di riadattamento che ha attraversato quando è arrivato nell’estate del 2019 dallo United. In quell’occasione arrivò anche il belga in sovrappeso e dovette affrontare alcune settimane di lavoro specifico ... Leggi su justcalcio (Di sabato 23 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa da Sport: 22/07/2022 Agire alle 17:57 est Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’, l’attaccante belga è a dieta ferrea e con un piano di allenamento specifico L’ex giocatore del Chelsea è arrivato a Milano fuori forma, come gli è successo dopo il suo arrivo dal Manchester United Le cose non sono iniziate bene per Romelual suo ritorno in Inter. Il giocatore belga è arrivato in pessimo stato di forma e con diversi chili in più, secondo fonti italiane, e il club ha preparato una dieta specifica per fargli perdere 101 kg peso che supera ben al di sopra. La storia si ripete, poiché sarà lo stesso processo di riadattamento che ha attraversato quando è arrivato nell’estate del 2019 dallo United. In quell’occasione arrivò anche il belga in sovrappeso e dovette affrontare alcune settimane di lavoro specifico ...

