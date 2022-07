In coma dopo un’aggressione | si sveglia dopo due anni e parla | la scoperta choc sul fratello

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 23 luglio 2022) Sidaldue, poi la. La donna era stata trovata a testa china sul divano di casa sua. Gravi i traumi riportati al cranio e al cervello e per Wanda da allora è stata una vera e propria lotta tra la vita e la morte.dueè avvenuto il risveglio, ma la vicenda non si ferma a questo. Wanda Palmer sidal. La donna, come riferito dallo sceriffo Ross Mellinger a People, era “seduta sul divano con la testa china in casa sua, riportando molti traumi al cranio e al cervello”. Wanda Palmer sidal2 ...