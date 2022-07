Bianca Belair: “Logan Paul ha il potenziale per vincere dei titoli in WWE” (Di sabato 23 luglio 2022) Logan Paul ha recentemente firmato un contratto con la WWE. Oltre ad essere un pugile professionisti, “The Maverick” è riuscito a diventare una celebrità sui social, con un enorme seguito. A WrestleMania 38 ha fatto coppia con The Miz contro i Mysterios, dimostrando un buon feeling con il ring e lasciando sorpresi molti fan che erano dubbiosi all’idea di vederlo lottare. Ora è in faida proprio con The Miz e i due si affronteranno a SummerSlam. “È un talento naturale” Bianca Belair, attuale Raw Women’s Champion, durante una intervista con TMZ Sports belle parole per Logan Paul, dicendosi sicura che ha tutte le carte in regola per diventare un campione in WWE. Ecco le sue parole: “Sono convinta che Logan Paul possa vincere ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 23 luglio 2022)ha recentemente firmato un contratto con la WWE. Oltre ad essere un pugile professionisti, “The Maverick” è riuscito a diventare una celebrità sui social, con un enorme seguito. A WrestleMania 38 ha fatto coppia con The Miz contro i Mysterios, dimostrando un buon feeling con il ring e lasciando sorpresi molti fan che erano dubbiosi all’idea di vederlo lottare. Ora è in faida proprio con The Miz e i due si affronteranno a SummerSlam. “È un talento naturale”, attuale Raw Women’s Champion, durante una intervista con TMZ Sports belle parole per, dicendosi sicura che ha tutte le carte in regola per diventare un campione in WWE. Ecco le sue parole: “Sono convinta chepossa...

