Berrettini e Musetti in finale: ecco a che ora e dove vedere le loro partite a Gstaad e Amburgo (Di sabato 23 luglio 2022) Una domenica molto azzurra per il tennis. Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti saranno entrambi in campo, rispettivamente a Gstaad e Amburgo, alla caccia del titolo. Il tennista romano si presenta in finale nel torneo svizzero con una striscia vincente di 13 partite dopo aver alzato il trofeo a Stoccarda e al Queen's. Al rientro dal Covid che lo ha costretto a saltare Wimbledon, dove era stato finalista nel 2021, il romano affronterà il norvegese Casper Ruud, numero 1 del seeding. L'inizio della finale è fissato alle 11.30 alla Roy Emerson Arena e sarà visibile sia sui canali Sky che in chiaro su Supertennis, oltre che sul sito della stessa emittente. Berrettini e Ruud si sono sfidati quattro volte, riportando due vittorie a testa.

