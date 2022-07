ATP Amburgo, Musetti vola in finale: Cerundolo piegato in 2 set (Di sabato 23 luglio 2022) Lorenzo Musetti “raggiunge” Matteo Berrettini in finale. Se il tennista romano si giocherà il titolo a Gstaad contro Casper Ruud, il classe 2002 di Carrara raggiungere per la prima volta l’atto decisivo di un torneo 500 ad Amburgo. Sconfitto in semifinale l’argentino Francisco Cerundolo, reduce da otto vittorie consecutive. Per l’azzurro adesso ci sarà uno tra Carlos Alcaraz o Alex Molcan, impegnati nella seconda semi. Muso fa e disfa. Poi il tiebreak è decisivo Dopo l’ottimo successo con Davidovich-Fokina (6-4 6-3), per Lorenzo Musetti c’era bisogno di conferme nel match contro un osso duro quale Cerundolo, reduce dal trionfo a Bastad una settimana fa. Ed il primo set certifica l’ottimo momento dell’azzurro, bravo a lottare su ogni punto e sfruttare un ... Leggi su zon (Di sabato 23 luglio 2022) Lorenzo“raggiunge” Matteo Berrettini in. Se il tennista romano si giocherà il titolo a Gstaad contro Casper Ruud, il classe 2002 di Carrara raggiungere per la prima volta l’atto decisivo di un torneo 500 ad. Sconfitto in semil’argentino Francisco, reduce da otto vittorie consecutive. Per l’azzurro adesso ci sarà uno tra Carlos Alcaraz o Alex Molcan, impegnati nella seconda semi. Muso fa e disfa. Poi il tiebreak è decisivo Dopo l’ottimo successo con Davidovich-Fokina (6-4 6-3), per Lorenzoc’era bisogno di conferme nel match contro un osso duro quale, reduce dal trionfo a Bastad una settimana fa. Ed il primo set certifica l’ottimo momento dell’azzurro, bravo a lottare su ogni punto e sfruttare un ...

Eurosport_IT : MUSETTI IN FINALEEEEEEE! ???? L'azzurro batte Cerundolo in 2 set e ad Amburgo conquista la prima finale ATP della s… - Eurosport_IT : MUSETTI AI QUARTI! ?????? L'azzurro continua il viaggio ad Amburgo grazie al successo in 2 set su Emil Ruusuvuori ????… - gledispasquali : RT @Eurosport_IT: MUSETTI IN FINALEEEEEEE! ???? L'azzurro batte Cerundolo in 2 set e ad Amburgo conquista la prima finale ATP della sua car… - BomprezziMarco : RT @Eurosport_IT: MUSETTI IN FINALEEEEEEE! ???? L'azzurro batte Cerundolo in 2 set e ad Amburgo conquista la prima finale ATP della sua car… - Eurosport_IT : Prima finale ATP! Bravo, Lore! ???????? #EurosportTENNIS | #ATP | #HamburgEuropeanOpen | #HamburgOpen | #Tennis |… -