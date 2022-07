Amichevole ZTE-Milan 3-1 | fine primo tempo | non un grande Diavolo | LIVE News

PianetaMilan : Amichevole #ZTEMilan 3-1 al 45': rossoneri distratti e imballati #ACMilan #Milan #SempreMilan - infoitsport : Milan, in cinque saltano l'amichevole con lo ZTE - infoitsport : ZTE-Milan, diretta tv e streaming: dove vedere l’amichevole precampionato - infoitsport : Amichevole Milan, streaming gratis: dove vedere l'amichevole contro lo ZTE oggi, canale tv - infoitsport : Amichevole ZTE-Milan 1-0: palo dei padroni di casa! | LIVE News -

... i Campioni d'Italia volano in Ungheria per disputare la secondadi questo precampionato, contro lo Zalaegerszeg , anche conosciuto con la sigla, squadra di prima divisione ungherese. ...- MILAN 3 - 1 LIVE 2' Meshak (Z), 24' Mocsi (Z), 27' Tajti (Z), 30' rig. Giroud (M)(4 - 2 - 3 - 1): Demjen; Kalinoki - Kiss, Bedi, Mocsi, Gergenyi; Meshak, Tajti; Sankovic, Majer, Szalai; Nemeth D.. All. Moniz MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Tatarusanu; Florenzi, Gabbia, Kalulu, Ballo ...(Il Milanista) Nell’amichevole di oggi tra ZTE e Milan Pioli ha deciso di rilanciare subito Sandro Tonali: il classe 2000 torna al centro del Diavolo. Sandro Tonali torna al centro del Milan. Stefano ...Tommaso Pobega è rimasto fuori dai convocati per l'amichevole contro il ZTE: la sorprendente assenza allarma i tifosi in ottica mercato.