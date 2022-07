sportli26181512 : Almeria, in arrivo un portiere argentino: Il portiere argentino Marchesin si è svincolato dal Porto e raggiungerà l… -

Calciomercato.com

Il suo Volkswagen Touareg, all'improvviso, ha avuto un guasto e la donna, probabilmente, stava aspettando l'di un carro attrezzi. Peccato che l'attesa, però, sia stata ingannata nel modo più ...Anche la fine di un prestito non è considerata una partenza o unSANTA CROCE (PISA) - Con l’arrivo di Gonzalez si chiude il cerchio del reparto centrali della Kemas Lamipel S. Croce, reso “orfano” dal repentino passo indietro di Mattei. Il “classe 1993” inizia a ...La squadra di Stroppa ha ripreso il la- voro in vista dell'inizio della stagio- ne. Finalmente in gruppo anche Stefano Sensi, che dal suo arrivo in Brianza ha svolto un programma personalizzato: no ...