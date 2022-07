Uomini e Donne, Davide Donadei e Chiara Rabbi: emergono i motivi della crisi (Di venerdì 22 luglio 2022) A dare per prima la notizia della presunta crisi tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, coppia di Uomini e Donne conosciutasi nel programma due anni fa, è stata la blogger Deianira Marzano, che tra l’atro è nella stessa agenzia dei due. “Chiara e Donadei forte crisi, lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile” queste le parole della Marzano, che sono state confermate anche da Amedeo Venza, il quale ha contattato i diretti interessati, che conosce molto bene. Uomini e Donne, bufera su Luca e Soraia: lui la umilia, lei sbotta ma poi… In queste ore la coppia formata da ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 22 luglio 2022) A dare per prima la notiziapresuntatra, coppia diconosciutasi nel programma due anni fa, è stata la blogger Deianira Marzano, che tra l’atro è nella stessa agenzia dei due. “forte, lei è tornata a Roma. Speriamo sia risolvibile” queste le paroleMarzano, che sono state confermate anche da Amedeo Venza, il quale ha contattato i diretti interessati, che conosce molto bene., bufera su Luca e Soraia: lui la umilia, lei sbotta ma poi… In queste ore la coppia formata da ...

