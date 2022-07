Un posto al sole anticipazioni: Katia prega per lei (Di venerdì 22 luglio 2022) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Katia cerca di convincere Chiara a partire da sola e a non rovinare la vita di Nunzio. Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Nunzio saluterà tutti pronto a partire per una nuova vita. Il ragazzo dirà che il suo sarà un lungo viaggio ma i suoi piani sono ben diversi. -webL’unica a sapere tutta la verità è Katia che cercherà di convincere Chiara a non rovinare la vita di suo figlio. Intanto, Roberto e Marina sono tornati insieme e sono pronti a ricominciare. Ovviamente la loro vicinanza darà molto fastidio a Lara che subito mediterà la sua vendetta. Un posto al sole: Katia ... Leggi su formatonews (Di venerdì 22 luglio 2022) Ledi Unalci fanno sapere checerca di convincere Chiara a partire da sola e a non rovinare la vita di Nunzio. Una nuova puntata attende i fan di Unal. Leci fanno sapere che Nunzio saluterà tutti pronto a partire per una nuova vita. Il ragazzo dirà che il suo sarà un lungo viaggio ma i suoi piani sono ben diversi. -webL’unica a sapere tutta la verità èche cercherà di convincere Chiara a non rovinare la vita di suo figlio. Intanto, Roberto e Marina sono tornati insieme e sono pronti a ricominciare. Ovviamente la loro vicinanza darà molto fastidio a Lara che subito mediterà la sua vendetta. Unal...

Pasqual48820250 : @UnaCertaCarmen Un posto al sole! Bellissimo ?? - GoalRusso : RT @PaolaDiCaro: Ci deve pur essere un posto pieno di sole dove possano tornare a giocare tutti i bambini risucchiati nel buio dal male deg… - bendinelli2011 : @LelloEsposito5 Vedtete che coltellate si daranno per accaparrarsi un posto al sole.... - dario39355099 : RT @POKI33847251: I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole. Sigmu… - CarmelaCusmai : RT @POKI33847251: I sogni cedono il posto alle impressioni di un nuovo giorno come lo splendore delle stelle cede alla luce del sole. Sigmu… -