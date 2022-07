Se avete in casa 3 patate e 1 uovo, preparate questa ricetta deliziosa e veloce! (Di venerdì 22 luglio 2022) Desideri preparare un piatto veloce e semplice che abbia la capacità di svuotarti il frigo in 5 minuti? La ricetta delle crocchette di patate e paprika è perfetta per questo scopo. Con ingredienti semplici è possibile preparare un piatto buonissimo e semplice che si farà mangiare con gusto da grandi e piccini. Ecco qui di seguito cosa dobbiamo fare. Crocchette di patate e paprika: ecco quali sono gli ingredienti utili da selezionare. Per cucinare dobbiamo usare i seguenti ingredienti: 3 cucchiai di amido di mais Paprika quanto basta Pangrattato quanto basta 1 uovo Pepe nero quanto basta Prezzemolo quanto basta 3 patate Sale quanto basta Procedimento Sbucciamo le patate, tagliamole a tocchetti e dopo immergiamole in una pentola piena d’acqua, insieme al sale, posta sul fuoco. Quando ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 22 luglio 2022) Desideri preparare un piatto veloce e semplice che abbia la capacità di svuotarti il frigo in 5 minuti? Ladelle crocchette die paprika è perfetta per questo scopo. Con ingredienti semplici è possibile preparare un piatto buonissimo e semplice che si farà mangiare con gusto da grandi e piccini. Ecco qui di seguito cosa dobbiamo fare. Crocchette die paprika: ecco quali sono gli ingredienti utili da selezionare. Per cucinare dobbiamo usare i seguenti ingredienti: 3 cucchiai di amido di mais Paprika quanto basta Pangrattato quanto basta 1Pepe nero quanto basta Prezzemolo quanto basta 3Sale quanto basta Procedimento Sbucciamo le, tagliamole a tocchetti e dopo immergiamole in una pentola piena d’acqua, insieme al sale, posta sul fuoco. Quando ...

