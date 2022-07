Ricorso accolto, l’arbitro Giacomelli sarà reintegrato (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ stato accolto il Ricorso al Collegio di Garanzia del CONI di Piero Giacomelli. Il direttore di gara – sospeso nell’ambito del caso rimborsi – sarà reintegrato nella Commissione arbitri nazionale di Serie A e B. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha annullato la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’Associazione Italiana Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 22 luglio 2022) E’ statoilal Collegio di Garanzia del CONI di Piero. Il direttore di gara – sospeso nell’ambito del caso rimborsi –nella Commissione arbitri nazionale di Serie A e B. Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni ha annullato la decisione della Commissione di Disciplina d’Appello dell’Associazione Italiana Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Governance #Notizie Ricorso accolto, l’arbitro Giacomelli sarà reintegrato: E’ stato accolto il ricorso al Collegi… - CalcioFinanza : Ricorso accolto, l’arbitro #Giacomelli sarà reintegrato dopo il caso rimborsi - sardo_anonimo : RT @Alexanderxxvii1: Reintegrato il primo medico che non si era sottoposto alla vaccinazione contro il covid. A decretarlo oggi la giudice… - BagsLab : RT @Alexanderxxvii1: Reintegrato il primo medico che non si era sottoposto alla vaccinazione contro il covid. A decretarlo oggi la giudice… - iopunto67 : RT @Alexanderxxvii1: Reintegrato il primo medico che non si era sottoposto alla vaccinazione contro il covid. A decretarlo oggi la giudice… -