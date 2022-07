Oroscopo di Paolo Fox di oggi 22 luglio 2022

Leggi su pianetadonne.blog

(Di venerdì 22 luglio 2022) Vediamo l’diFox del 22. Lo sappiamo, dal punto di vista climatico ci attende un week end bollente, ma il resto, ovvero l’amore, la fortuna e il lavoro, come saranno? Cosa hanno deciso in merito le stelle e come si presenta il quadro astrale segno per segno? Curiosi? Se la risposta è sì, ecco a voi l’che stavate aspettando: buona lettura e buon Venerdì a tutti!Fox 22, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: non lasciate che una fugace attrazione vi distragga dal rapporto d’amore che avete Fortuna: le stelle vi danno buonumore e questo, di certo, rende tutto più facile! Lavoro: i colleghi, quando c’è bisogno d’aiuto, non si tirano indietro. Vi pare ...