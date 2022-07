Nel Bresciano una famiglia fa un barbecue e innesca un incendio (Di venerdì 22 luglio 2022) Decidono di approntare una bella grigliata sotto il portico, ma le braci del barbecue spinte forse dal vento danno fuoco alla loro casa Grigliata sotto il portico, danno fuoco alla casa su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di venerdì 22 luglio 2022) Decidono di approntare una bella grigliata sotto il portico, ma le braci delspinte forse dal vento danno fuoco alla loro casa Grigliata sotto il portico, danno fuoco alla casa su Donne Magazine.

VCinollo : RT @AE_Italia: Circa 18 mila galline ovaiole sono morte in un incendio scoppiato in un allevamento del bresciano. Si tratta di una fine ina… - retewebitalia : ?? Attenti al caldo: oggi nel Bresciano si arriva a 40 gradi - #retewebitalia #news #oggi #italia #notizie… - bsnewsit : ?? Attenti al caldo: oggi nel Bresciano si arriva a 40 gradi - Ljuba2000 : RT @AE_Italia: Circa 18 mila galline ovaiole sono morte in un incendio scoppiato in un allevamento del bresciano. Si tratta di una fine ina… - LoveBellaria : RT @AE_Italia: Circa 18 mila galline ovaiole sono morte in un incendio scoppiato in un allevamento del bresciano. Si tratta di una fine ina… -