Inter, Marotta: intervista a 360° su DAZN: le sue parole (Di venerdì 22 luglio 2022) le parole dell’ad dell’Inter, Beppe Marotta, sul mercato dei nerazzurri fino a questo momento. Le sue dichiarazioni l’ad dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato ai microfoni di DAZN di vari temi del mercato nerazzurro in questa sessione. Dall’arrivo di Lukaku, a quelli mancati di Dybala e Bremer, fino alla situazione di Skriniar. Di seguito le sue parole. OBIETTIVI Inter- «Direi una stagione aggressiva. Quando dico aggressiva vuol dire ricca di ambizione, di determinazione, di coraggio, di voglia di fare e di conquistare trofei e posizioni. Più forte delle altre? Difficile dire questo, perché tu credi di aver allestito una squadra forte però poi devi fare i conti con quello che hanno fatto le altre squadre. A mercato chiuso potremo fare delle ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 22 luglio 2022) ledell’ad dell’, Beppe, sul mercato dei nerazzurri fino a questo momento. Le sue dichiarazioni l’ad dell’, Beppe, ha parlato ai microfoni didi vari temi del mercato nerazzurro in questa sessione. Dall’arrivo di Lukaku, a quelli mancati di Dybala e Bremer, fino alla situazione di Skriniar. Di seguito le sue. OBIETTIVI- «Direi una stagione aggressiva. Quando dico aggressiva vuol dire ricca di ambizione, di determinazione, di coraggio, di voglia di fare e di conquistare trofei e posizioni. Più forte delle altre? Difficile dire questo, perché tu credi di aver allestito una squadra forte però poi devi fare i conti con quello che hanno fatto le altre squadre. A mercato chiuso potremo fare delle ...

DAZN_IT : Skriniar via dall'Inter? Marotta interviene così ?? Esclusiva Marotta è su #DAZN - FBiasin : #Marotta a Dazn: -#Lukaku l’ho ritrovato più leader di prima. -#Dybala? Non c'era necessità. È stato tutto strumen… - GoalItalia : 'Dybala? E' stato tutto strumentalizzato, non c'era spazio per lui' ?? 'Skriniar? Dobbiamo guardare all'equilibrio… - gianpy_italy : RT @Adri___77: Se #marotta parlerà di sostenibilità, messa in sicurezza e player trading… mi do fuoco ??????????#inter #IMInter #SuningOut https… - MatteoTomb : La domanda madre: perché non abbiamo un euro? Perché non hanno fatto cessioni per avere il budget giusto per fare u… -