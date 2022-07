Enzo Riccomini è morto, l'ex allenatore portò Ternana e Pistoiese in serie A (Di venerdì 22 luglio 2022) Enzo Riccomini (Foto Alive) Viareggio (Lucca), 22 luglio 2022 - Addio a un grande mister. A 88 anni è morto nella sua casa a Viareggio l'ex allenatore di calcio Enzo Riccomini . Il mister portò la ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022)(Foto Alive) Viareggio (Lucca), 22 luglio 2022 - Addio a un grande mister. A 88 anni ènella sua casa a Viareggio l'exdi calcio. Il misterla ...

SampNews24 : Lutto per la #Sampdoria: morto l’ex allenatore Enzo #Riccomini - MicheleTossani : RT @Gazzetta_it: Morto Enzo Riccomini, il tecnico che portò la Pistoiese in #SerieA - EmpoliCalcio : “Enzo era una persona molto cara a me e alla mia famiglia, oltre che agli sportivi azzurri che lo ricorderanno prim… - EmpoliCalcio : ?? Il presidente Fabrizio Corsi, la Vice Presidente Rebecca Corsi, i dirigenti e tutto l’Empoli Football Club esprim… - ilsecoloxix : É morto Enzo Riccomini, ex allenatore della #Sampdoria negli anni ‘80 -