Due chiacchiere con Pecco Bagnaia (Di venerdì 22 luglio 2022) Fare durante il World Ducati Week 2022 non è una cosa semplice. Il pilota del Ducati Lenovo Team - attualmente quarto nella classifica piloti della MotoGP - viene attorniato dai fan ogni volta che muove un passo nel paddock. Foto, autografi e selfie si susseguono a ogni metro e Pecco non vuole scontentare nessuno. Alla fine riusciamo a sottrarlo per un momento all'amore dei ducatisti per farci due chiacchiere parlando non solo di MotoGP ma anche di vita quotidiana, di stile, di tempo libero e di altro ancora. In questo periodo Pecco si sta godendo un po' di meritato riposo, dopo che le prime undici gare della stagione sono andate in archivio e che ne rimangono nove. Il prossimo appuntamento è nel weekend 5-7 agosto per il GP di Gran Bretagna, dove Pecco Bagnaia cercherà di ridurre il gap di 66 punti ...

