Cimitero degli orrori | l’Avv Pivetti Gagliardi | “Responsabilità dell’Abbazia già esclusa dal GUP | non è proprietaria del cimitero”

"La Responsabilità dell'Abbazia di San Martino delle Scale è già stata esclusa dal GUP, il dott. Marco Gaeta, anche perché l'Abbazia non ne ha alcuna competenza. La proprietaria del cimitero è la parrocchia S. Martino Vescovo, ma questo è un dato già acclarato documentalmente". L'Avvocato Michele Pivetti Gagliardi è il legale dell'Abbazia di San Martino delle Scale, coinvolta suo malgrado nell'inchiesta del cosiddetto "cimitero degli orrori". "Si tende a fare confusione tra i vari enti ecclesiastici, apportando così discredito e danno di immagine all'Abbazia. Mi corre obbligo fare chiarezza su un punto. L'Abbazia non ha alcun tipo di rapporto con il cimitero".

