Calciomercato Lazio, sfida alla Juve per Emerson Palmieri (Di venerdì 22 luglio 2022) Calciomercato Lazio: per Emerson Palmieri è sfida con la Juventus. Entrambe le squadre sull'esterno del Chelsea e della Nazionale Secondo alcuni voci che giungono direttamente dalla Spagna, anche la Juve avrebbe messo gil occhi su Emerson Palmieri, obiettivo della Lazio. Infatti, secondo quanto riportato da Fichajes.net, sarebbe finito sul taccuino dei bianconeri, che vorrebbero rinforzare ancora la difesa dopo l'arrivo di Bremer. Insomma, i biancocelesti potrebbero davvero dover fare i conti con una concorrente importante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

