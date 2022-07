sportli26181512 : Bravo Allegri: niente banalità né prudenza: deve vincere lo scudetto: Bravo Allegri: niente banalità né prudenza: d… - Mvukiye_adrian : RT @Gazzetta_it: Bravo Allegri: niente banalità né prudenza: deve vincere lo scudetto - ninoBertolino : RT @Gazzetta_it: Bravo Allegri: niente banalità né prudenza: deve vincere lo scudetto - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: Bravo Allegri: niente banalità né prudenza: deve vincere lo scudetto - Gazzetta_it : Bravo Allegri: niente banalità né prudenza: deve vincere lo scudetto -

La Gazzetta dello Sport

Il mondo del calcio, lo abbiamo detto tante volte, vive spesso di slogan, frasi ripetute come ritornelli. Succede così, ad ogni vigilia, che allenatori e giocatori si nascondano di fronte alle ......sta per cominciare la tournée negli Stati Uniti ed il tecnico bianconero Massimilianosi ... Non ci sono tanti difensori di quel livello in giro e il club è stato moltoa sostituire De Ligt ... Juve, Allegri non si nasconde: deve vincere lo scudetto Intervistato da DAZN, Massimiliano Allegri ha parlato dell'addio di Paulo Dybala alla Juve e del suo passaggio alla Roma ...