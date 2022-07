Treni cancellati Trenord oggi | autobus tra Saronno e Seregno | salta la S2

infoitinterno : Trenord, 'fa troppo caldo': 50 treni cancellati e pendolari a piedi, si scatena il caos - RedazioneLaNews : #Milano Fa troppo caldo: Trenord cancella 50 treni - fallingIeaf : Tutti i treni cancellati o in ritardo stamattina daje e in più piove e fa freddo ?? - tinymovingpaws : Ovviamente i treni non cancellati sono in ritardo (non segnalato ovviamente) - Por_los_montes : @Trenord_Press siete dei delinquenti. Tutti i treni cancellati della S5 e S6 e neanche un avviso. -

Il caldo e l'afa di questi giorni compromettono anche i viaggi. Trenord , infatti, ha comunicato la cancellazione di ben 50, da lunedì 18 luglio a giovedì 21 luglio, proprio per via delle temperature record che si stanno registrando. A risentirne di più - come speiga FanPage - son le linee del passante S2, che ...Lo sciopero non riguarda i, perché non coinvolge il trasporto ferroviario, per il quale, come ... SCIOPERO AEREI OGGI 17 LUGLIO 2022: CAOS VOLI/ 77Napoli, oltre 150 Milano A proclamare ...Il caldo record manda in tilt anche i treni. O almeno è quello che raccontano in Lombardia, dove Trenord ha cancellato da lunedì scorso fino ad almeno giovedì 21 più di 50 corse al giorno, su un total ...Cantieri in A-12 e nuovi orari dei treni, sempre più difficile spostarsi dal Levante a Genova La proposta: perché non non stabilire delle fasce orarie in cui il biglietto del treno è gratis La Liguri ...