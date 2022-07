Suonare il pianoforte, in arrivo un metodo didattico innovativo (Di giovedì 21 luglio 2022) Anche in Italia un metodo didattico innovativo per l’apprendimento musicale. Imparare a Suonare non è mai stato così facile e divertente Dal periodo di lockdown molte persone hanno potuto acquisire nuove conoscenze e competenze grazie a Internet e a corsi online. Questo trend si sta progressivamente rafforzando anche con la fine delle misure restrittive e sta aprendo nuove strade, anche nel mondo della didattica e della musica. Per esempio, per imparare a Suonare il piano o la batteria non saranno più necessarie ore e ore di costose lezioni né videogiochi che non sempre offrono un transfer in competenze reali. È infatti in arrivo anche sul mercato italiano un metodo didattico totalmente innovativo lanciato da The One Music Group, ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 21 luglio 2022) Anche in Italia unper l’apprendimento musicale. Imparare anon è mai stato così facile e divertente Dal periodo di lockdown molte persone hanno potuto acquisire nuove conoscenze e competenze grazie a Internet e a corsi online. Questo trend si sta progressivamente rafforzando anche con la fine delle misure restrittive e sta aprendo nuove strade, anche nel mondo della didattica e della musica. Per esempio, per imparare ail piano o la batteria non saranno più necessarie ore e ore di costose lezioni né videogiochi che non sempre offrono un transfer in competenze reali. È infatti inanche sul mercato italiano untotalmentelanciato da The One Music Group, ...

