Pioggia di multe per gli automobilisti: se ti trovano a farlo rischi grosso (Di giovedì 21 luglio 2022) multe fino a 444 euro per gli automobilisti. Se vi beccano a fare questa cosa è la fine! Questa normale abitudine in auto può costarti caro, nel senso letterale del termine: potresti infatti ricevere una multa, anche abbastanza salata. Di cosa stiamo parlando? Banalmente di accendere l’aria condizionata in auto quando si è in sosta. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 21 luglio 2022)fino a 444 euro per gli. Se vi beccano a fare questa cosa è la fine! Questa normale abitudine in auto può costarti caro, nel senso letterale del termine: potresti infatti ricevere una multa, anche abbastanza salata. Di cosa stiamo parlando? Banalmente di accendere l’aria condizionata in auto quando si è in sosta. L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

paolo_r_2012 : Troppe macchine in sosta, salta la pulizia delle strade: nuova pioggia di multe a Roma Nord - bizcommunityit : Troppe macchine in sosta, salta la pulizia delle strade: nuova pioggia di multe a Roma Nord - ScriptaManentIT : #Roma. Troppe macchine posteggiate nonostante il turno di lavaggio, salta la pulizia delle strade: nuova pioggia di… - misiagentiles : RT @romatoday: Troppe macchine in sosta, salta la pulizia delle strade: nuova pioggia di multe a Roma Nord - stormi1904 : RT @romatoday: Troppe macchine in sosta, salta la pulizia delle strade: nuova pioggia di multe a Roma Nord -