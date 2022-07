Petrolio: Wti scende sotto i 100 dollari ( - 0,6%) (Di giovedì 21 luglio 2022) Prezzo del Petrolio in calo sui mercati. Il greggio Wti del Texas scende sotto i 100 dollari a 99,23 dollari al barile ( - 0,6%)%). Il Brent del Mare del Nord segna un calo dello 0,4% a 106 dollari. . ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Prezzo delin calo sui mercati. Il greggio Wti del Texasi 100a 99,23al barile ( - 0,6%)%). Il Brent del Mare del Nord segna un calo dello 0,4% a 106. . ...

fisco24_info : Petrolio: Wti scende sotto i 100 dollari (-0,6%): Il Brent a 106 dollari - correlazione : RT @Lukyluke311: Tutti vogliono il petrolio russo: Mosca vuole sganciarsi da Brent e Wti, creando un proprio benchmark denominato “Urals”… - Hero9004 : RT @laperlaneranera: Petrolio: in rialzo, Wti a 115,91 dollari al barile - Ultima Ora senza le accise, momentaneamente sospese in parte, d… - alarico999 : RT @laperlaneranera: Petrolio: in rialzo, Wti a 115,91 dollari al barile - Ultima Ora senza le accise, momentaneamente sospese in parte, d… - murphi57 : RT @laperlaneranera: Petrolio: in rialzo, Wti a 115,91 dollari al barile - Ultima Ora senza le accise, momentaneamente sospese in parte, d… -