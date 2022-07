Milan, Gazzetta: “Maldini e Massara tentano il colpo in Belgio” (Di giovedì 21 luglio 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, il Milan è in grande fermento per il mercato in entrata che deve essere acuto e limato. “Bltiz Resta la necessità di fare in fretta, per cui non si andrà oltre la fine di questa settimana. Se il Bruges accoglierà l’offerta rossonera, anche De Ketelaere si imbarcherà in Belgio diretto a Milano. L’offerta del Milan è pronta a essere depositata: trentadue milioni di euro, bonus compresi, a cui si può ancora aggiungere qualcosa nel tentativo di andare incontro alle richieste della controparte. Ma non soddisfarle in pieno, se la richiesta non scende da 35. Non ci saranno rialzi consistenti, il Milan non può e non vuole: ritiene di aver già fatto un’offerta molto ricca, perfettamente corrispondente al ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 21 luglio 2022)- Come riporta ad oggi la, ilè in grande fermento per il mercato in entrata che deve essere acuto e limato. “Bltiz Resta la necessità di fare in fretta, per cui non si andrà oltre la fine di questa settimana. Se il Bruges accoglierà l’offerta rossonera, anche De Ketelaere si imbarcherà indiretto ao. L’offerta delè pronta a essere depositata: trentadue milioni di euro, bonus compresi, a cui si può ancora aggiungere qualcosa nel tentativo di andare incontro alle richieste della controparte. Ma non soddisfarle in pieno, se la richiesta non scende da 35. Non ci saranno rialzi consistenti, ilnon può e non vuole: ritiene di aver già fatto un’offerta molto ricca, perfettamente corrispondente al ...

