Mike Tyson: «Sento che morirò presto. Quando hai molti soldi credi di essere invincibile, ma non è così» (Di giovedì 21 luglio 2022) Mike Tyson sente avvicinarsi il momento della morte. Lo ha dichiarato al suo podcast Hotboxin with Mike Tyson, parlando con l’ospite della puntata, Sean McFarland, medico specializzato in problemi di dipendenza e trauma. Ha detto che sente che il suo tempo sta per finire. «morirò presto. Quando mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso, e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina». Ha parlato anche del denaro e dei problemi che provoca. «Quando hai molti soldi non puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente. credi di essere invincibile Quando hai molti soldi, ma non è vero. Il denaro ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022)sente avvicinarsi il momento della morte. Lo ha dichiarato al suo podcast Hotboxin with, parlando con l’ospite della puntata, Sean McFarland, medico specializzato in problemi di dipendenza e trauma. Ha detto che sente che il suo tempo sta per finire. «mi guardo allo specchio, vedo quelle piccole macchie sul mio viso, e dico sempre che la mia data di scadenza si avvicina». Ha parlato anche del denaro e dei problemi che provoca. «hainon puoi aspettarti che qualcuno ti ami realmente.dihai, ma non è vero. Il denaro ...

JustNowOne : Mike Tyson: «Morirò presto, la mia data di scadenza sta arrivando» - Corriere della Sera - _MrWolf_ : RT @repubblica: Mike Tyson: 'Sto per morire, lo sento. La mia data di scadenza è vicina. I soldi non danno l'invincibilità' - napolista : Mike #Tyson: «Sento che morirò presto. Quando hai molti soldi credi di essere invincibile, ma non è così» «La mia… - repubblica : Mike Tyson: 'Sto per morire, lo sento. La mia data di scadenza è vicina. I soldi non danno l'invincibilità' - SportRepubblica : Mike Tyson: 'Sto per morire, lo sento. La mia data di scadenza è vicina. I soldi non danno l'invincibilità' -