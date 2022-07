Governo al capolinea | Draghi non ha piu' la maggioranza

(Di giovedì 21 luglio 2022) Marionon ha piu' la. Alla fine di una giornata "di follia", come la riassume il segretario del Pd Enrico Letta, il non voto in Senato da parte non solo del Movimento 5 Stelle ma ...

Alla fine di una giornata "di follia", come la riassume il segretario del Pd Enrico Letta, il non voto in Senato da parte non solo del Movimento 5 Stelle ma anche del "centrodestra di", come ...... perciò gli utenti si sono scatenati dopo le ore concitate a Palazzo Madama con cui l'esecutivo è arrivato al. E i meme sono stati tanti e condivisi da migliaia di persone. Crisi di...Mario Draghi non ha piu' la maggioranza. Alla fine di una giornata 'di follia', come la riassume il segretario del Pd Enrico Letta, il non voto ...Mario Draghi annuncia alle Camere la salita al Colle per comunicare le dimissioni: prima data utile per le elezioni il 2 ottobre. Salvo colpi di scena.